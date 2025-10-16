 Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'dan proje itirafı!

'Kurtlar Vadisi' dizisinde Abdülhey karakteriyle yıldızı parlayan Kenan Çoban, arkadaşı Muhammet Gömük ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde yer alan oyuncu, "Malkoçoğlu Bali Bey'i oynuyorum. Üçüncü sezon. Her şey iyi ve güzel" dedi.

Aksiyondan dönem dizilerine geçen Çoban, "Burada da aksiyon fazla. Sürekli savaş ve aksiyon. Burada daha fazla dikkat istiyor çünkü at ve kılıç sahneleri çok. Dikkat isteyen bir proje" diye konuştu.

Çanakkale'de yaşayan oyuncu, "Proje olduğu için bir taraftan İstanbul'dayım. Orada daha temiz ve yerleşik düzen var. Fazla trafik yok. Çocuk için iyi ve temiz hava... Daha organik beslenebiliyoruz" ifadelerini kullandı. Sinemada Malkoçoğlu'nu Cüneyt Arkın'ın canlandırmasına Çoban, "Benim için büyük gurur. Rahmetli Cüneyt Abi'den sonra Malkoçoğlu oynamak ayrıcalık ve gurur" açıklamasını yaptı.



GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK PROJE

Çanakkale'de çıkan yangına müdahale eden oyuncu, "Sadece benim söndürme durumum değil. Çok acı bir şey. Birçok ormanlık alan yandı. Ciddi anlamda insanlarımız ve hayvanlarımız zarar gördü. İnsanlık görevimizi yaptık. Her şeyden önce içimiz yandı. Hepimizin ciğeri. Sahip çıkmamız gerekiyor. İnşallah tekrarı olmaz" dedi.



'Kurtlar Vadisi'yle ilgili Çoban, "İlgi devam ediyor. Büyük bir proje. 'Kurtlar Vadisi'yle tanındım. İzleyicilerimiz bizi gönüllerine koydu. Gelmiş geçmiş en büyük proje... Sevilmek güzel. Onlara layık olmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Oyuncu, "Kurtlar Vadisi'nin yeniden çekileceği yönünde bazen haberler çıkıyor" sözlerine, "Çekilsin tabii ki, birçok arkadaşımız ekmek yiyor. Başarılı proje, devam etsin. Büyük kadro vardı, inşallah olur. Birçok oyuncu arkadaşımla görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

