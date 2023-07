Küçük Filozoflar Kampta yurtiçi ve yurtdışı kamplarına devam ediyor

“Küçük Filozoflar Kampta” butik çocuklu aile kamplarıyla çocukları ve ebeveynleri mutlu etmeye devam ediyor. Bu yaz Assos, Marmaris, Çeşme gibi popüler lokasyonlarında butik ve özgün tatiller tasarlayan Küçük Filozoflar Kampta, yurt dışı kamplarıyla da tatil rotanıza yenilerini ekliyor.

Küçük Filozoflar Kampta, çocuklar ve aileleri için yaz tatilinde dolu dolu bir kamp programı hazırladı. Temmuz-Ağustos kamplarına yurtdışı turlarını da ekleyen “Küçük Filozoflar Kampta Mutlu Çocuklar Öğrenir” mottosunu ülke sınırlarının ötesine taşıyor.Ailece kaliteli vakit geçireceğiniz yaz tatiliniz için birden fazla rotada eğlence , sanat ve huzuru birarada sunuyor.

ASSOS HOLİ AİLE KAMPI

Hindistan’da geleneksel bir bayram olarak kutlanan gelmiş geçmiş en enerjik, en renkli festivali olarak kabul edilen Holi Festivali’ni kamp programına uyarladı. 13-16 Temmuz, 16-19 Temmuz 14-17, Ağustos 17-20 Ağustos tarihleri aralığında düzenlenecek kamplar içerik olarak çocuklara ve ebeveynlere öncelikle bu festivalin kültürünü anlatarak yaşatmaya çalışılacak. Akış programımız dahilinde bu konsepti destekleyecek renkli, eğlenceli ve öğretici oyunlar, atölyeler ile konsepti pekiştirilecek. Renk savaşı, kukla yapımı, Hindistan masalları ve daha fazlası size bekliyor olacak.

MARMARİS KIZKUMU AİLE KAMPI

Kızkumu kampında, plaj oyunları, oyun atölyeleri, deniz feneri drama atölyesi, doğaçlama ve sanat atölyeleri olmak üzere birçok etkinlikten oluşacak. 5-8 Ağustos, 10-13 Ağustos tarihleri arasında çocukların yanı sıra ebeveynlerin de denizden gelen masallar, müzik ve drama gecesi gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Bunlarla birlikte Bal Müzesini gezilecek, Kızkumu plajında denizde yürüyerek yaratıcı sanat atölyesi yapılacak. Turgut Şelalesi görülerek doğal güzelliklere eşlik edilecek.

BODRUM CENNET KOY AİLE KAMPI

Sadece katılımcılara ait, doğanın sesi, huzur ve cıvıl cıvıl çocuk sesleri içinde geçirilecek dörder günlük kamplar da cennet gibi bir koyda unutulmaz anılar biriktirilecek. 20-24 Temmuz, 24-28 Temmuz 26-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek kamplarda hem huzur hem de eğlence bir arada yaşanacak. Etkinlikler arasında çocuklarla kumdan sanat atölyesi, denizde su oyunları, plaj bowlingi, orman ve doğa bulmacaları gibi birçok atölye düzenlenecek.

DALYAN TEKNE TURU AİLE KAMPI

Dalyan Nehri’nin egzotik havasını içinde barındıran bir tesiste konaklayarak, aileniz için en mükemmel tekne kampı planlandı. 13-16 Temmuz, 16-19 Temmuz tarihleri arasında her gün tekne ile çıkılarak gezecek görecek, akşamları da Dalyan Nehri kenarında Dalyan’ın en güzel tesisinde konaklanacak. Tanışma, kaynaşma oyunları, müzik atölyesi, doğaçlama ve sanat atölyeleri ile çok eğlenceli bir kamp deneyimi yaşayabileceksiniz.

DATÇA MAVİ KOZA AİLE KAMPI

Etrafı koylarla kaplı bu kamplar 26-30 Temmuz, 1-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Hem doğanın sunduğu güzelliklerin içinde huzuru yakalayacak hem de yaz güneşinin içinize saldığı enerjiyi dışarı vurabileceksiniz. Drama, müzik ve sanat atölyeleri, sabah meditasyonu, ipek böceğinden kelebeğe meditasyonu, Hayıtbükü plajında yüzen iskele atölyesi yapılacak. Günbatımı yürüyüşü yaparken dağ keçilerinin dağa tırmanışını seyredecek sonrasında da dağ keçisi drama atölyesi gerçekleştirebileceksiniz. Mavi yelken sanat atölyesi, deniz kokulu taşlar sanat atölyesi ve İpek dokuma atölyesini ziyaret edip ipek mendiller yapabileceksiniz. Ayrıca ailelerimiz kamp yerine yakın olan Knidos Antik kentini ziyaret edebilicek, akvaryumu gezip serbest zamanlarını değerlendirmesi yapabileceksiniz.

DATÇA GENÇLİK AİLE KAMPI

Yaş aralığını 10-15 yaşı kapsayacağı, gençler için akranları ile birlikte harika zaman geçirebilecekleri program 21-25 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Etrafı koylarla kaplı bu kampta hem doğanın sunduğu güzelliklerin içinde huzur ve enerjiyi aynı anda yaşayabileceksiniz. Drama, müzik ve sanat atölyeleri, sabah meditasyonu, ipek böceğinden kelebeğe meditasyonu, Hayıtbükü plajında yüzen iskele atölyesi yapılacak. Aynı zamanda günbatımı yürüyüşü yaparken dağ keçilerinin dağa tırmanışını seyredilerek, drama atölyesine yansıtılacak. Mavi yelken sanat atölyesi, deniz kokulu taşlar sanat atölyesi ve ipek dokuma atölyesi ziyaret edilip ipek mendiller yapılacak. Ayrıca aileler kamp yerine yakın olan Knidos Antik kenti ziyaret edebilecek, akvaryumu gezerek serbest zamanlarını değerlendirebilecekler.

OKAY TEMİZ İLE RİTİM ATÖLYESİ AİLE KAMPI

Ülkemizin yetiştirdiği en önemli caz, ritim ve perküsyon sanatçısı, sanat hayatına sayısız başarılar sığdırmış, dünyanın birçok ülkesinde kurduğu gruplarla çok güzel işlere imza atmış OKAY TEMİZ ile harika bir kamp tasarlandı. İçinizdeki ritmin titreşimleriyle kıpır kıpır olacağınız bu kampta hem Assos’un huzurunu deneyimleyecek hem de çok eğlenebileceksiniz. 26-30 Ağustos arasında düzenlenecek kamp programında Okay Temiz ile her sabah ritim atölyesi, ritim çalgısı yapımı, geleneksel Afrika dans atölyesi, düş kapanı ve felsefe atölyeleri ile ailece harika bir kamp deneyimi yaşayabileceksiniz.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.