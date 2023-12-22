  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kristal kar ile yılbaşı keyfi

Dünyanın en uzun kayak pistlerinden birine ve Sadece Alplerde bulunan kristal kar kalitesine sahip Kars Sarıkamış'ta hizmet veren Duja Chalet, 21 Aralık 2023 tarihinde kış sezonunu açtı. 

Kristal kar ile yılbaşı keyfi

Yılbaşı için muhteşem bir program hazırlayan Duja Chalet, yılbaşına özel programı ve repertuarı ile 30 Aralık'da DJ David Şaboy ve yılbaşı gecesi de Türk pop müziğinin başarılı sanatçısı Sinan Güleryüz'ü misafirleri ile buluşturacak.

Kristal kar ile yılbaşı keyfi

 

Pek çok gösteri ve etkinliğin yer alacağı programda, çocuklar için de gün ve gece boyunca devam edecek etkinlikler yer alırken, gece kulübü de unutulmaz bir akşam için hizmet verecek. Duja Hotels ekibi, şömine başında çocuklar ve noel baba buluşması ve dans gösterileri ile unutulmaz bir yılbaşı gecesi için misafirlerini ağırlamaya hazır.

Kristal kar ile yılbaşı keyfi

 

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hollanda'da büyüyen Karsu Türk ritmi yakalamak için bakın ne yapmış?
  Magazin

Hollanda'da büyüyen Karsu Türk ritmi yakalamak için bakın ne yapmış?

Depremde ailesinden 17 akrabasını kaybeden Karsu'dan itiraf
  Magazin

Depremde ailesinden 17 akrabasını kaybeden Karsu'dan itiraf

GQ Türkiye ‘Men Of The Year 2023’ün moda sponsoru Hemington ünlülerin şıklığına imza attı
  Güncel

GQ Türkiye ‘Men Of The Year 2023’ün moda sponsoru Hemington ünlülerin şıklığına imza attı

Engellilere kapıları açtılar
  Güncel

Engellilere kapıları açtılar

Türkiye’nin ilk çocuk oyuncu ödülleri 25 Aralık’ta sahiplerini buluyor
  Güncel

Türkiye’nin ilk çocuk oyuncu ödülleri 25 Aralık’ta sahiplerini buluyor

Katy Perry Collections'a görkemli davet  
  Güncel

Katy Perry Collections'a görkemli davet  