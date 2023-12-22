Kristal kar ile yılbaşı keyfi

Yılbaşı için muhteşem bir program hazırlayan Duja Chalet, yılbaşına özel programı ve repertuarı ile 30 Aralık'da DJ David Şaboy ve yılbaşı gecesi de Türk pop müziğinin başarılı sanatçısı Sinan Güleryüz'ü misafirleri ile buluşturacak.

Pek çok gösteri ve etkinliğin yer alacağı programda, çocuklar için de gün ve gece boyunca devam edecek etkinlikler yer alırken, gece kulübü de unutulmaz bir akşam için hizmet verecek. Duja Hotels ekibi, şömine başında çocuklar ve noel baba buluşması ve dans gösterileri ile unutulmaz bir yılbaşı gecesi için misafirlerini ağırlamaya hazır.

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