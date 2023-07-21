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Hollanda'da büyüyen Karsu Türk ritmi yakalamak için bakın ne yapmış?

Karsu, Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinde hem eğlendirdi hem de hüzünlendirdi... Klasik müzik eğitimi alan sanatçı, "Ellerim Avrupalı ama kalbim Türk... Dans ederek parmaklarımı Türk müziğine alıştırdım" dedi

Hollanda'da büyüyen Karsu Türk ritmi yakalamak için bakın ne yapmış?

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde Hatay'da 17 akrabasını kaybeden Karsu, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, en büyük doğal afeti yaşadığımız depremler için daha önce Hollanda'da seslendirdiği 'Neredesin Sen?' türküsünü okudu. Karsu, türkü sırasında gözyaşlarına hakim olamazken, seyirciler de ağladı. Afetten sonra birçok yardım kampanyasına katılan sanatçı, Hollanda'da düzenlenen yardım gecesine öncülük yaparak, 89 milyon euro bağış toplanmasına katkıda bulunmuştu.

Hollanda'da büyüyen Karsu Türk ritmi yakalamak için bakın ne yapmış?

DANS EDEREK PARMAKLARIMI ALIŞTIRDIM
Hollanda'da doğan ve büyüyen sanatçı, müzik farklılıklarından da bahsetti. 'Seven Nine' eserinin hikâyesini anlatan Karsu, "Hollanda'da büyüdüğüm için parmaklarım Türk ritmine gitmiyor. Bir gün kuzenimin düğününe gidince göbek atmaya başladım, orada anladım ki o ritimlerde dans edebiliyorum. Piyanonun başına oturunca, 'Ben bu ritimleri neden çalamıyorum?' dedim. Baktım ki ellerim Avrupalı ama kalbim Türk... Klasik müzik eğitimi aldığım için parmaklarımda Türk ritmi yoktu. Ama o ritimlerde dans edebiliyordum. Dokuz ve sekiz... Türk müziğine kendimi adapte etmek için, dans ederek parmaklarımı Türk müziğine alıştırdım. O sayede Türk müziklerini çalabiliyordum. Avrupa'da ritimler dört dört, altı dört... Türkiye'de ise yedi sekiz ve dokuz sekiz... Bunları öğrenince, Türk ritimleriyle klasik parça yazdım. 'Seven Nine' yani yedi dokuz..." diye konuştu.

Hollanda'da büyüyen Karsu Türk ritmi yakalamak için bakın ne yapmış?

SEZEN AKSU'DAN POTPORİ
Yaklaşık iki saat aralıksız muhteşem bir konsere imza atan Karsu'yu ailesi de yalnız bırakmadı. İki yeğenini sahne çıkarıp öpen sanatçı, geç gelen amcasına da selam gönderdi. İki kıyafet tercih eden Karsu, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve İspanyolca eserler sundu. Daha çok kendi bestelerini okuyan Karsu'yu son yarım saatte tüm Harbiye ayakta takip etti. Sanatçı, performansını ise Sezen Aksu'nun eserlerinden oluşan potporiyle bitirerek, bir sürprize imza atmış oldu.

Hollanda'da büyüyen Karsu Türk ritmi yakalamak için bakın ne yapmış?

SEYİRCİ İNANILMAZDI
Duygularını ifade eden Karsu, "Ekibim çok güçlü... Herkes çok iyi çalıştı. Benim için özel bir konserdi... Erkek ile kadın grubunu, yaylılar ve caz olarak kombine ettik. Hollanda'da çok prova yaptık. Seyirci de harikaydı. Harbiye zaten inanılmaz bir hava veriyor. Umarım orada yeniden konser yapabiliriz" şeklinde konuştu.

 

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