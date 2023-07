Hollanda'da büyüyen Karsu Türk ritmi yakalamak için bakın ne yapmış?

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde Hatay'da 17 akrabasını kaybeden Karsu, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, en büyük doğal afeti yaşadığımız depremler için daha önce Hollanda'da seslendirdiği 'Neredesin Sen?' türküsünü okudu. Karsu, türkü sırasında gözyaşlarına hakim olamazken, seyirciler de ağladı. Afetten sonra birçok yardım kampanyasına katılan sanatçı, Hollanda'da düzenlenen yardım gecesine öncülük yaparak, 89 milyon euro bağış toplanmasına katkıda bulunmuştu.

DANS EDEREK PARMAKLARIMI ALIŞTIRDIM

Hollanda'da doğan ve büyüyen sanatçı, müzik farklılıklarından da bahsetti. 'Seven Nine' eserinin hikâyesini anlatan Karsu, "Hollanda'da büyüdüğüm için parmaklarım Türk ritmine gitmiyor. Bir gün kuzenimin düğününe gidince göbek atmaya başladım, orada anladım ki o ritimlerde dans edebiliyorum. Piyanonun başına oturunca, 'Ben bu ritimleri neden çalamıyorum?' dedim. Baktım ki ellerim Avrupalı ama kalbim Türk... Klasik müzik eğitimi aldığım için parmaklarımda Türk ritmi yoktu. Ama o ritimlerde dans edebiliyordum. Dokuz ve sekiz... Türk müziğine kendimi adapte etmek için, dans ederek parmaklarımı Türk müziğine alıştırdım. O sayede Türk müziklerini çalabiliyordum. Avrupa'da ritimler dört dört, altı dört... Türkiye'de ise yedi sekiz ve dokuz sekiz... Bunları öğrenince, Türk ritimleriyle klasik parça yazdım. 'Seven Nine' yani yedi dokuz..." diye konuştu.

SEZEN AKSU'DAN POTPORİ

Yaklaşık iki saat aralıksız muhteşem bir konsere imza atan Karsu'yu ailesi de yalnız bırakmadı. İki yeğenini sahne çıkarıp öpen sanatçı, geç gelen amcasına da selam gönderdi. İki kıyafet tercih eden Karsu, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve İspanyolca eserler sundu. Daha çok kendi bestelerini okuyan Karsu'yu son yarım saatte tüm Harbiye ayakta takip etti. Sanatçı, performansını ise Sezen Aksu'nun eserlerinden oluşan potporiyle bitirerek, bir sürprize imza atmış oldu.

SEYİRCİ İNANILMAZDI

Duygularını ifade eden Karsu, "Ekibim çok güçlü... Herkes çok iyi çalıştı. Benim için özel bir konserdi... Erkek ile kadın grubunu, yaylılar ve caz olarak kombine ettik. Hollanda'da çok prova yaptık. Seyirci de harikaydı. Harbiye zaten inanılmaz bir hava veriyor. Umarım orada yeniden konser yapabiliriz" şeklinde konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.