Komedi efsanesi geri dönüyor!

İlki 2009 yılında sinemaseverlerle buluşan Kolpaçino serisinin yeni filminin çekimleri geçtiğimiz gün başladı. Filmin yapımcısı Polat Yağcı, setin ilk gününde oyuncuları yalnız bırakmadı.

Kasım ayında vizyona girmesi planlanan komedi türündeki film, Özgür'ün (Şafak Sezer) önceki hikayelerde kendisine kazık atan, 'dostum' dediği kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor.

İlk filmin ardından 2011 ve 2016'da vizyona giren serinin devam halkalarında da rol alan Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül, Kolpaçino 4'te başrolü Şafak Sezer'le birlikte paylaşıyor.

Son olarak senaryosunu yazdığı ve başrol oynadığı 'Kutsal Damacana 4' ile adından söz ettiren Şafak Sezer'in yine senarist olduğu Kolpaçino 4 filminin yönetmen koltuğunda Kamil Çetin oturuyor.

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