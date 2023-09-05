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Komedi efsanesi geri dönüyor!

Türk sinemasının en komik serilerinden biri olan 'Kolpaçino', yedi yıl aradan sonra dördüncü filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Komedyen Şafak Sezer, ‘Özgür’ karakteriyle bir kez daha sinemaseverleri kahkahaya boğmak için sete çıktı.

Komedi efsanesi geri dönüyor!

 

İlki 2009 yılında sinemaseverlerle buluşan Kolpaçino serisinin yeni filminin çekimleri geçtiğimiz gün başladı. Filmin yapımcısı Polat Yağcı, setin ilk gününde oyuncuları yalnız bırakmadı.

Komedi efsanesi geri dönüyor!

Kasım ayında vizyona girmesi planlanan komedi türündeki film, Özgür'ün (Şafak Sezer) önceki hikayelerde kendisine kazık atan, 'dostum' dediği kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor.

Komedi efsanesi geri dönüyor!

İlk filmin ardından 2011 ve 2016'da vizyona giren serinin devam halkalarında da rol alan Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül, Kolpaçino 4'te başrolü Şafak Sezer'le birlikte paylaşıyor.

Komedi efsanesi geri dönüyor!

Son olarak senaryosunu yazdığı ve başrol oynadığı 'Kutsal Damacana 4' ile adından söz ettiren Şafak Sezer'in yine senarist olduğu Kolpaçino 4 filminin yönetmen koltuğunda Kamil Çetin oturuyor.

 

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