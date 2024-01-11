‘Kolpaçino 4’ müzikseverlerle buluşuyor

Başrollerinde Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu, Serkan Şengül, Ali Çatalbaş’ın yer aldığı yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films etiketli 'Kolpaçino 4*4'lük izleyicilerinin yanı sıra dinleyicileriyle de buluşuyor. Film gibi hareketli müzikleriyle de eğlendiren 'Kolpaçino 4*4'lük’ün 31 parçadan oluşan soundtrack albümü hayranlarının beğenisine sunulacak.

Filmin birbirinden başarılı müzikleri ise Ceyhun Çelikten, Mehmet Durak Şerbetçi ve Muhammed Tevfik Tepe’nin imzası taşıyor. Seko&Tefo ft. imparator İbrahim Tatlıses’in seslendirdiği “Kara Üzüm Habbesi” ve arabesk müziğin klasiği “Seni Sevmeyen Ölsün” şarkılarının yer aldığı bu değerli albümde enstrümantal parçalarda meraklılarını bekliyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.