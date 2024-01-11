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‘Kolpaçino 4’ müzikseverlerle buluşuyor

Kolpaçino serisinin dördüncü filmi olan Türk sinemasının efsane komedisi 'Kolpaçino 4*4'lük, sevenlerine büyük bir sürprizle geliyor. 

‘Kolpaçino 4’ müzikseverlerle buluşuyor

Başrollerinde Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu, Serkan Şengül, Ali Çatalbaş’ın yer aldığı yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films etiketli 'Kolpaçino 4*4'lük izleyicilerinin yanı sıra dinleyicileriyle de buluşuyor. Film gibi hareketli müzikleriyle de eğlendiren 'Kolpaçino 4*4'lük’ün 31 parçadan oluşan soundtrack albümü hayranlarının beğenisine sunulacak.

‘Kolpaçino 4’ müzikseverlerle buluşuyor

Filmin birbirinden başarılı müzikleri ise Ceyhun Çelikten, Mehmet Durak Şerbetçi ve Muhammed Tevfik Tepe’nin imzası taşıyor.  Seko&Tefo ft. imparator İbrahim Tatlıses’in seslendirdiği “Kara Üzüm Habbesi” ve arabesk müziğin klasiği “Seni Sevmeyen Ölsün” şarkılarının yer aldığı bu değerli albümde enstrümantal parçalarda meraklılarını bekliyor.

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