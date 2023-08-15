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Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül, değişimi ile görenleri şok etti!

Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül, değişimi ile görenleri şok etti! İşte detaylar...

Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül, değişimi ile görenleri şok etti!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül, değişimi ile görenleri şok etti!

Değişimiyle dikkat çeken oyuncu, "Sağlığım için 55 kilo verdim. 134 kiloydum. Daha vermeyeceğim. Şafak Sezer beni mide ameliyatı yaptırdı. 1.60 cm. boy ve 135 kiloydum. İyiye gitmiyordum. Setlerde zorlanıyordum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sağlık açısından daha iyiyim. Ameliyathanede Kolpaçino'nun fon müziğini çaldılar" dedi.

Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül, değişimi ile görenleri şok etti!

SEYİRCİ BUNA DA ALIŞIR

Şengül, "Kilo verince sempatikliğim gider gibi kaygınız oldu mu?" sorusuna, "Ama yüzümden gitmedi. Yüz aynı kaldı. Sağlık açısından ameliyat oldum. Seyirci buna da alışır. Sosyal medyada aktif olduğumuz için gözleri aşina oluyor" yanıtını verdi.

Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül, değişimi ile görenleri şok etti!

TAKSİCİ BENİ TANIMADI

Kolpaçino filminin çekimlerinin başlayacağını söyleyen oyuncu, "Ağustosun 20'si gibi başlayacağız. Çok komik film geliyor. İnşallah seyircimiz beğenir" diye konuştu. Sosyal medyada filmin sık sık gündem olmasına Şengül, "Transfer oluyor biz çıkıyoruz. Başka şey oluyor biz çıkıyoruz. Geçen takside şoför zayıfladığım için beni tanımadı. Benim için, 'Bu adama bitiyorum' dedi. İnandırana kadar yarım saat geçti. Bizi güldürüyorsanız diye para almadı" ifadelerini kullandı.

Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül, değişimi ile görenleri şok etti!

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