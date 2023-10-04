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Şafak Sezer açılışta espriyi patlattı! Ünlüler akın etti

Başarılı oyuncu Şafak Sezer, önceki gün Maltepe’de yeni açılan Medialkent klinik 4 şubesinin açılışına katıldı.

Şafak Sezer açılışta espriyi patlattı! Ünlüler akın etti

Açılışta kliniğin sahibi Altan Kavas’ı ünlü isimler Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ömer Kurt, Cem Kılıç, Uğur Arslan, Serkan Şengül’ün yanı sıra MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem yalnız bırakmadı.

Şafak Sezer açılışta espriyi patlattı! Ünlüler akın etti

Açılış öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şafak Sezer, “Bugün güzelleşmeye geldik” dedikten sonra Uğur Aslan’a takılmaktan kendini alamadı.

Şafak Sezer açılışta espriyi patlattı! Ünlüler akın etti

Sezer, “Uğur, kendine çok bakan metrosexsüel standartlarında yaşayan bir abimiz her şeyi ondan öğrendim” şeklinde espriler yaparken Aydemir Akbaş ise, “Bugün Şafak ile güzelleşmeye geldik boy uzatıyorlarmış bende biraz boy uzatayım işlemlere başlayalım” diye koşarak espriler yaptı. 

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