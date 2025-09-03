  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ko Shin Moon ve Mabel Matiz imzasıyla yeni tekli

Ko Shin Moon ve Mabel Matiz imzasıyla yeni tekli. İşte detaylar...

Ko Shin Moon ve Mabel Matiz imzasıyla yeni tekli

Türk pop müziğinin en özgün ve güçlü isimlerinden Mabel Matiz, Fransa merkezli elektronik müzik projesi Ko Shin Moon ile Perperişan şarkısında buluştu.

 

 Ko Shin Moon ve Mabel Matiz imzasıyla yeni tekli

Fransa merkezli elektronik müzik projesi Ko Shin Moon’un 17 Ekim 2025’te yayınlanacak yeni albümü Sin’in, Türkiye pop sahnesinin en önemli isimlerinden Mabel Matiz ortaklığı taşıyan yeni teklisi, dinleyiciyle buluşuyor.

 Ko Shin Moon ve Mabel Matiz imzasıyla yeni tekli

Ko Shin Moon & Mabel Matiz daha önce de 2017 yılında Mabel Matiz’in çok sevilen albümü “Maya”da yer alan “Ayrılık Buna Denir” isimli şarkı için bir araya gelmişti.

 Ko Shin Moon ve Mabel Matiz imzasıyla yeni tekli

Distorte sazıyla Anadolu’nun köklü müzik mirasından beslenen melodisi, elektronik altyapısı ve Mabel Matiz’in güçlü kalemiyle sınırları yeniden çizen “Perperişan”, 5 Eylül 2025’te bütün platformlarda yayında!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gonca Vuslateri yeni yaşını sarı saçlarıyla kutladı
  Magazin

Gonca Vuslateri yeni yaşını sarı saçlarıyla kutladı

Robbie Williams'ın İstanbul konserindeki mekanı değişti
  Magazin

Robbie Williams'ın İstanbul konserindeki mekanı değişti

Beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklayan Lara, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
  Gündem

Beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklayan Lara, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Emre Altuğ ile İpek Açar'dan unutulmaz konser
  Magazin

Emre Altuğ ile İpek Açar'dan unutulmaz konser

Ahmet San: Türkiye'de sanatçılar profesyonel değil!
  Magazin

Ahmet San: Türkiye'de sanatçılar profesyonel değil!

Venedik'ten Ferzan Özpetek’e
  Kültür - Sanat

Venedik'ten Ferzan Özpetek’e