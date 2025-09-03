 Ko Shin Moon ve Mabel Matiz imzasıyla yeni tekli

Türk pop müziğinin en özgün ve güçlü isimlerinden Mabel Matiz, Fransa merkezli elektronik müzik projesi Ko Shin Moon ile Perperişan şarkısında buluştu.

Fransa merkezli elektronik müzik projesi Ko Shin Moon’un 17 Ekim 2025’te yayınlanacak yeni albümü Sin’in, Türkiye pop sahnesinin en önemli isimlerinden Mabel Matiz ortaklığı taşıyan yeni teklisi, dinleyiciyle buluşuyor.

Ko Shin Moon & Mabel Matiz daha önce de 2017 yılında Mabel Matiz’in çok sevilen albümü “Maya”da yer alan “Ayrılık Buna Denir” isimli şarkı için bir araya gelmişti.

Distorte sazıyla Anadolu’nun köklü müzik mirasından beslenen melodisi, elektronik altyapısı ve Mabel Matiz’in güçlü kalemiyle sınırları yeniden çizen “Perperişan”, 5 Eylül 2025’te bütün platformlarda yayında!

