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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden bir ilk

Ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den bir ilk... İşte haberin detayları...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden bir ilk

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti her yıl olduğu gibi bu yaz da soluğu Bodrum’da aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden bir ilk

Geçen yıl nisan ayında bebekleri Kurt Efe’yi kucaklarına alan ünlü çiftle ilgili kulislerde bir bilgi dolaşıyor. Stil danışmanlığı alanında ülkemizin bir numarası olan ve zarafetiyle göz dolduran Başak Dizer’in bir ilke imza atacağı ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ’la Molfix’in bebek bezi reklamında oynayacağı konuşuluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden bir ilk

Ünlü çiftin reklamda bebekleri Kurt Efe’yle kamera karşısına geçip geçmeyeceği ise merak konusu…

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden bir ilk

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