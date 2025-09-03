  • Video Galeri Foto Galeri
Kıvanç Tatlıtuğ, dublörlüğünü yapan Mehmet Tan'ın işten çıkarılmasından sonra açıklama yaptı. İşte detaylar...

Aile dizisinde dublörlüğünü yapan Mehmet Tan’ın işten çıkarıldığını açıklamasının ardından Kıvanç Tatlıtuğ, açıklama yaptı.

Oyuncu, "Hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir sahne arkası görüntüsünde, Tatlıtuğ’un dizideki tehlikeli sahnelerinden birinde dublör kullandığı ortaya çıkmıştı. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada "Ateşi bile dublörü yakıyor", “Sahneyi dublörü çekti, parayı Kıvanç Tatlıtuğ aldı” yorumları yapıldı.

 

