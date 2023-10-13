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SnobMagazin.com

Kiğılı “Kiğılı’dasın Rahatsın” koleksiyonunu tanıttı

Kiğılı, 12 Ekim Perşembe günü MOMO Bebeköy’de gerçekleştirdiği etkinlikte 85 yıllık marka gücünü, tecrübesini ve kapsayıcılığını geleceğe daha güçlü taşımak amacıyla tasarladığı yeni “2023/24 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nu tanıttı.

Kiğılı “Kiğılı’dasın Rahatsın” koleksiyonunu tanıttı

Özgüvenli rahatlık kavramından aldığı ilhamla erkek modasına yenilikçi bir yaklaşım sunmak adına rahatlığın ön planda olduğu yepyeni ve dinamik koleksiyonuyla başlattığı dönüşümünü kutlayan Kiğılı, CEO Sena Suerdem ve Pazarlama Direktörü İlkay Keleş’in ev sahipliğinde gerçekleştirdiği etkinliğe aralarında Batuhan Ekşi, Begüm Özer, Cemre Solmaz, Furkan Kızılay, Hande Sarıoğlu,  Mihre Mutlu, Sercan Yaşar, Melis Özer, Mert Vidinli, Neva Dürüst  gibi isimlerinde yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.

Kiğılı “Kiğılı’dasın Rahatsın” koleksiyonunu tanıttı

Etkinlikte Kiğılı’nın 85 yaşında marka DNA’sını koruyarak özünü bugüne hatta geleceğe daha güçlü taşıma kararı aldıklarının altını çizen İlkay Keleş, “İlk akla gelen erkek giyim markası bilinirliğimiz ilk sırada yer alıyor olsa da marka değerimizi güçlendirmeye, uçtan uca tutarlı iletişim çalışmalarıyla 85 yıllık DNA’mızı, özümüzü koruyarak bugüne hatta geleceğe taşıyacak bir hikaye ile yola çıktık. Bugün 85 yaşında bir markanın tecrübesi, değişmeyen öncülüğü ve kapsayıcı tarzını 35 yaş beklentilerini karşılayacak şekilde farklı tarz, karakterler ve yaşların yanında fiziksel görünüm olarak da birbirinden farklı erkeklere rahatlık ve özgüvenin ön planda olduğu yepyeni ve dinamik bir koleksiyon hazırladık. Hazırladığımız yeni koleksiyonda erkeklere hayatın her anında Kiğılı ile eşlik etmeye odaklandık.   “Hayatın her anında Kiğılı ile kendi tarzını, özgüvenle yansıt”, “Kiğılı’dasın Rahatsın” diyoruz. Kiğılı olarak 40 bedenden 70 bedene kadar uzanan bir ürün ve beden çeşitliliğimizi, yeni koleksiyonumuzda her ana ve herkese uygun kombin çeşitliliği olarak tanımlıyor ve erkeklerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan alışveriş rehberliğini ise kombin çeşitliliği ile sağlamayı hedefliyoruz. Değişen ve gençleşen tasarım çizgimizle multi-fonksiyon kullanım sunan parçaları öne çıkartırken gündüzden geceye uyarlanabilen, konfor ve stilin bütünleşmesinden doğan tasarımlar teni rahatlatan doğal kumaşlarla günün koşuşturmasında rahatlık ve konfor ön plana çıkıyor.” dedi.

Kiğılı “Kiğılı’dasın Rahatsın” koleksiyonunu tanıttı

 

 

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