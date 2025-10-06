 Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu, kefirin yüzü oldu

Altınkılıç’tan “Nesilden Nesile Sağlık” Motor sporlarının efsanesi Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu, Altınkılıç Kefir’in yeni yüzleri oldu!

Kenan klasik kefiri, Zayn ise meyveli Kefirix’i temsil ediyor. Doğallık, enerji ve sağlıklı yaşam artık Altınkılıç’ta buluşuyor! Markanın sahibi Fatih Altınkılıç, “Sofuoğlu ailesiyle güçlü ve sağlıklı bir gelecek için el ele verdik” dedi.

