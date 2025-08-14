  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kapadokya’da moda rüzgarı

Kapadokya’da moda rüzgarı

Kapadokya’da moda rüzgarı

Kapadokya, bir kez daha modanın kalbinin attığı yer oldu.

 Kapadokya’da moda rüzgarı

Her yıl özel olarak düzenlenen Fashion Week Cappadocia, görkemli bir şekilde gerçekleştirildi.

 


Etkinlik, masalsı atmosferiyle ünlü Seraphim Cave Cappadocia Otel’de moda tutkunlarını buluşturdu.

 Kapadokya’da moda rüzgarı

Bu yılki defileye yurt dışından özel olarak davet edilen 35 profesyonel manken, Kapadokya’nın büyüleyici manzaraları eşliğinde podyuma çıktı. Tüm gün süren etkinlik boyunca hem otelin görkemli taş mimarisi hem de bölgenin doğal güzellikleri, sergilenen tasarımlara benzersiz bir fon oluşturdu.

 Kapadokya’da moda rüzgarı

Dünyaca ünlü tasarımcıların koleksiyonlarının görücüye çıktığı defilede, modern çizgiler ile geleneksel dokuların harmanlandığı parçalar büyük ilgi gördü.

Kapadokya’da moda rüzgarı

Yerli ve yabancı basının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Kapadokya’nın turizm ve kültür hayatına da önemli bir katkı sağladı.

 Kapadokya’da moda rüzgarı

Organizasyon yetkilileri, Fashion Week Cappadocia’nın önümüzdeki yıllarda da daha geniş katılımlı ve uluslararası bir platform olarak devam edeceğini açıkladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Harika Avcı Müslüm Gürses şarkısıyla geliyor!
  Magazin

Harika Avcı Müslüm Gürses şarkısıyla geliyor!

Rafet El Roman ile Levent Solmaz'dan düet!
  Magazin

Rafet El Roman ile Levent Solmaz'dan düet!

Şevval Şahin: Kondisyonuma güveniyorum
  Magazin

Şevval Şahin: Kondisyonuma güveniyorum

Rapin yeni sesi İlkay Selçuk
  Magazin

Rapin yeni sesi İlkay Selçuk

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan şoke eden iddia! Karnıma dakikalarca tekme attı
  Gündem

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan şoke eden iddia! Karnıma dakikalarca tekme attı

Erdem Kınay'dan Simge Sağın mesajı!
  Magazin

Erdem Kınay'dan Simge Sağın mesajı!