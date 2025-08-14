 Kapadokya’da moda rüzgarı

Kapadokya, bir kez daha modanın kalbinin attığı yer oldu.

Her yıl özel olarak düzenlenen Fashion Week Cappadocia, görkemli bir şekilde gerçekleştirildi.



Etkinlik, masalsı atmosferiyle ünlü Seraphim Cave Cappadocia Otel’de moda tutkunlarını buluşturdu.

Bu yılki defileye yurt dışından özel olarak davet edilen 35 profesyonel manken, Kapadokya’nın büyüleyici manzaraları eşliğinde podyuma çıktı. Tüm gün süren etkinlik boyunca hem otelin görkemli taş mimarisi hem de bölgenin doğal güzellikleri, sergilenen tasarımlara benzersiz bir fon oluşturdu.

Dünyaca ünlü tasarımcıların koleksiyonlarının görücüye çıktığı defilede, modern çizgiler ile geleneksel dokuların harmanlandığı parçalar büyük ilgi gördü.

Yerli ve yabancı basının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Kapadokya’nın turizm ve kültür hayatına da önemli bir katkı sağladı.

Organizasyon yetkilileri, Fashion Week Cappadocia’nın önümüzdeki yıllarda da daha geniş katılımlı ve uluslararası bir platform olarak devam edeceğini açıkladı.

