Kanadalı elektronik ikilisi Bob Moses 19 Kasım’da İstanbul’da

Kanadalı elektronik müzik ikilisi Bob Moses, enerji dolu bir müzik akşamı için İstanbul’a geliyor. Grammy ödüllü ikilinin 19 Kasım’da İstinyeArt %100 Performans Arena’da vereceği konserin biletleri Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Tom Howie ve Jimmy Vallance'den oluşan Bob Moses, ilk albümleri “Days Gone By” ile başarılı bir çıkış yakaladı. 2017'de "Tearing Me Up" RAC remiksiyle ödül kazanan ikili, 2018'de ikinci albümleri “Battle Lines”ı dinleyicilerle buluşturdu. 2020’de “Desire” adlı EP’lerini yayımlayan Bob Moses, dünya çapında farklı performans mekanlarında gerçekleştirdiği etkileyici performanslarla adından söz ettirdi.

