  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kalaycıoğlu Ailesi'ne umut ışığı

Kalaycıoğlu Ailesi'ne umut ışığı

Kalaycıoğlu Ailesi'ne umut ışığı

Aleyna Kalaycıoğlu, trafik kazası sonucu yüzde 100 engelli kalan kardeşi Cansu için yıllar sonra yeniden umut ışığı buldu.

Kalaycıoğlu Ailesi'ne umut ışığı

 

Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve kardeşi Cansu Kalaycıoğlu'yla birlikte, nöropsikolog Dr. Alptekin Aydın’ın öncülüğünde düzenlenen “Ekim Konferansı”na katıldı.

 Kalaycıoğlu Ailesi'ne umut ışığı

(Zuhal Kalaycıoğlu - Cansu Kalaycıoğlu - Aleyna Kalaycıoğlu - Dr. Alptekin Aydın- Safiye Soyman)

 

Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Dr. Aydın’ın nöroçeşitlilik ve yapay zekâ destekli tedavi sistemlerine odaklanan yenilikçi yaklaşımı büyük ilgi gördü. Aile, Cansu Kalaycıoğu'yla alakalı Aydın'dan olumlu sözler duyunca büyük bir sevinç yaşadı. Mutlu haberi alan Aleyna ve Zuhal Kalaycıoğlu, kardeşleri Cansu’ya sarılarak gözyaşlarına hâkim olamadı.

 Kalaycıoğlu Ailesi'ne umut ışığı

“Haberi alınca koştura koştura geldik.” diyen Aleyna Kalaycıoğlu, “Türk bir doktorun bizi umutlandırması onur verici. Belki de bugün Cansu’nun hayatı değişecek.” ifadelerini kullandı.

 

Kalaycıoğlu Ailesi'ne umut ışığı
Anne Zuhal Kalaycıoğlu ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Herkes ‘imkânsız’ dedi ama ben umudumu hiç kaybetmedim. 3-4 ay ömür verdiler ama ben her gün ‘bir gün o gelecek’ dedim. 13 yıl çok uzun bir süreydi… Bugün Cansu’nun yeniden dünyayı göreceğine inanıyorum. Halkımıza da sesleniyorum: Lütfen özel evlatlarımıza karşı daha hassas olalım.”

 Kalaycıoğlu Ailesi'ne umut ışığı

Etkinliğe katılan sanatçı Safiye Soyman da kendi yaşamından örnek vererek destek mesajı verdi. MS hastası olan oğlu Harun Akaröz’ü 26 yıl süren uzun bir mücadele sonunda kaybettiğini anlatan Soyman, “Hocamız otizm üzerine bir numara. Bakım, sevgi ve moral her şeyin anahtarı. Ben oğlumu Nerede nefes alıyorsa oraya taşıdım. Her anne gibi elimden geleni yaptım.” dedi.

Kalaycıoğlu Ailesi'ne umut ışığıKalaycıoğlu Ailesi'ne umut ışığıKalaycıoğlu Ailesi'ne umut ışığı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tolga Mendi'den hayranlarını sevindiren haber! Formunun sırrını da açıkladı!
  Magazin

Tolga Mendi'den hayranlarını sevindiren haber! Formunun sırrını da açıkladı!

Naz City Hotel Taksim’e uluslararası arenada çifte ödül!
  Hayatın İçinden

Naz City Hotel Taksim’e uluslararası arenada çifte ödül!

Emrah sahnelere dönüyor
  Magazin

Emrah sahnelere dönüyor

Aysu Baçeoğlu’ndan Manifest’e uyarı
  Magazin

Aysu Baçeoğlu’ndan Manifest’e uyarı

Mert Demir’in sürprizleri devam ediyor
  Magazin

Mert Demir’in sürprizleri devam ediyor

Başak Çokan ile magazince...
  Magazin

Başak Çokan ile magazince...