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Kadir Doğulu başka bir kadınla imam nikahı mı kıydı?

Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da başka bir kadınla dans ettiği görüntülerinden sonra ortaya atılan iddia şok etti. İşte detaylar...

Kadir Doğulu başka bir kadınla imam nikahı mı kıydı?

Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da bir kadınla dans etmesinin yankıları sürüyor.

Kadir Doğulu başka bir kadınla imam nikahı mı kıydı?

Yedi yıldır Neslihan Atagül ile evli olan oyuncu için ortaya atılan iddia gündeme damgasını vurdu.

Kadir Doğulu başka bir kadınla imam nikahı mı kıydı?
2. Sayfa'nın iddiasına göre; Kadir Doğulu, baş harfi S olan hem popçulara hem topçulara yakın bir kadınla beraber. Hatta S’yi elinde çiçek, çikolatayla ailesinden istemeye gitti. İkili imam nikahı yaptı.

Kadir Doğulu başka bir kadınla imam nikahı mı kıydı?
Kadir Doğulu'nun adı bir dönem Aşkın Tarifi dizisindeki partneri Serra Arıtürk ile imam nikahı kıydığı iddia edilmişti.

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