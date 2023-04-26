Kadir Doğulu başka bir kadınla imam nikahı mı kıydı?

Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da bir kadınla dans etmesinin yankıları sürüyor.

Yedi yıldır Neslihan Atagül ile evli olan oyuncu için ortaya atılan iddia gündeme damgasını vurdu.



2. Sayfa'nın iddiasına göre; Kadir Doğulu, baş harfi S olan hem popçulara hem topçulara yakın bir kadınla beraber. Hatta S’yi elinde çiçek, çikolatayla ailesinden istemeye gitti. İkili imam nikahı yaptı.



Kadir Doğulu'nun adı bir dönem Aşkın Tarifi dizisindeki partneri Serra Arıtürk ile imam nikahı kıydığı iddia edilmişti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.