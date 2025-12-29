  • Video Galeri Foto Galeri
Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz. İşte detaylar...

Kadınca TV; dijital mecralarda üretilen, televizyon formatında programlar yayınlayan yeni nesil bir medya platformu olarak dijital yayıncılıkta büyümesini sürdürüyor.

Kadın bakış açısını merkeze alan platform, konu ve konuk çeşitliliğiyle yalnızca kadınlara değil, toplumun her kesimine hitap eden kapsayıcı bir yayın anlayışı sunuyor.

Kadınca TV’nin kurucusu Kader İkizler, kadın perspektifiyle üretilen içeriklerin önemine dikkat çekerek, güçlü ve kapsayıcı bir dil benimsediklerini ifade etti.

Ece Erken ve Özge Ulusoy gibi toplumda karşılığı olan isimlerle yapılan program çekimlerinin bilinçli bir tercih olduğunu vurgulayan İkizler, bu yaklaşımın izleyiciyle daha samimi ve güvene dayalı bir bağ kurulmasını sağladığını belirtti.

Konuk seçiminde titiz davrandıklarını ifade eden Kader İkizler, yalnızca görünür olmayı değil; kendi alanında üretken, etik duruşa sahip ve izleyiciye gerçek değer katabilecek isimleri tercih ettiklerini söyledi. Dijital yayıncılığın hızına ve rekabetine de değinen İkizler, doğru içerik ve sürdürülebilir bir vizyonla güçlü bir dijital marka yaratmanın mümkün olduğunu belirtti.

Kadınca TV, kadın bakış açısını merkeze alırken toplumsal yaşamın farklı alanlarına temas eden içerikleriyle dijital yayıncılıkta kapsayıcı bir duruş sergiliyor.

