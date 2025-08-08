  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Jehan Barbur’dan yüreklere dokunacak bir yorum: Bağışla Beni

Sevilen sanatçı Jehan Barbur, 1993 yılında Madımak katliamında hayatını kaybeden kıymetli Türk halk ozanı Nesimi Çimen’in “Bağışla Beni” adlı eserini yeniden yorumladı. 8 Ağustos’ta Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak şarkının düzenlemesinde müzisyen ve aranjör Emre Ay yer alıyor.

Aynı zamanda şarkıda kopuz, elektrik gitar ve klasik gitarlarda Emre Ay, davulda Okay Aynur, bas gitarda Yiğit Şen’in imzası dikkat çekiyor.

“Bağışla Beni”, Jehan Barbur’un yakın zamanda çıkaracağı ve beş türküden oluşan dokuzuncu albümünün ilk teklisi olma özelliğini taşıyor.

On altı yıldır kendi şarkılarıyla müzik piyasasında yer edinmiş Jehan Barbur, bu şarkıya yine kendi nefesini üflemiş. Ustaya saygı ve bir teşekkür niteliği taşıyan “Bağışla Beni”, 8 Ağustos’ta Güneş Kazdal yönetmenliğinde çekilen klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda yayında.

