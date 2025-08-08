 İzzet Yıldızhan, eşi Ajda Yıldızhan ve kızları Zelal ile düğüne katıldı

İzzet Yıldızhan, eşi Ajda Yıldızhan ve kızları Zelal ile Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker’in oğlunun düğününe katıldı.



Yıldızhan ailesi şıklıkları ve uyumlarıyla göz kamaştırırken, sosyal medyada yapılan; "Zelal güzelliğini annesinden almış" yorumları ise dikkat çekti.

