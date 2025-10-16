  • Video Galeri Foto Galeri
İsmail Demirci'den itiraflar! Hande'yi kıskanmıyorum

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, NTV'de Empati programında ünlü konuklarıyla her hafta farklı yaşam öykülerine dokunuyor. Konuklarından bu hikayelere Empati kurarak yaklaşmalarını isteyen Taylan, tarihe geçen insan hikayeleri ve yaşanan duygular üzerinden derin sohbetler gerçekleştiriyor. Konukların kendi hayatlarına dair yeni farkındalıklar kazandığı bu yolculuk, izleyicilere unutulmaz anlar sunuyor.

Yapımcılığını BBO YAPIM, Şafak Bakkalbaşıoğlu & Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği Empati, yeni bölümünde oyuncu İsmail Demirci'yi konuk etti. Hande Soral ile mutlu bir evliliği olan İsmail Demirci'nin Ali adında bir de oğlu var.

BEN HUYSUZLUK YAPARKEN HANDE BANA GÜLDÜ
Hande'yi çok sevme ve aşık olma, daha da aşık olma sebeplerimden biri şuydu, ben huysuzluk yapıp başkaları benimle kavga ederken, Hande bana güldü, oğlum napıyosun dedi ve bu benim çok hoşuma gitti. Ben de huysuzluklarımı törpülemeye başladım.

ŞU AN SİNEMAMIZIN EKSİĞİ KALİTELİ YARDIMCI OYUNCU
Programda oyuncu Hikmet Taşdemir'in yaşamı üzerine Empati yapan İsmail Demirci, bölümün soruları üzerine dikkat çeken şu yanıtı verdi: Şu anki sinemamızdaki eksiklik kaliteli yardımcı oyuncu. İzlediğim her Yeşilçam filminde onların filmi taşıdığını görüyorum; gerçekten o dönemin kalitesini destekleyen oyuncular...

HASTALIK HASTASIYIM
Hastalık hastası olduğunu itiraf eden İsmail Demirci, yaşadıklarını şöyle anlattı: Hastalık hastasıyım. Sol kolum ağrıyor hadi doktora gidelimciyimdir. Öyle görünmem ama! Yükseklik korkum var, her şeyi yapabilirim, gemi de kullanabilirim, uçağa da binerim ama, binanın tepesinden bakamam. Yüksekten atlayamam.

HANDE'Yİ KISKANMIYORUM
Oyuncu Hande Soral'la mutlu bir evliliği olan, mutluluklarını oğulları Ali'yle perçinleyen İsmail Demirci, Ahmet Mümtaz Taylan'a: "Hande'yi kıskanmıyorum. Çok güveniyorum Hande'ye" hem dikkat çekici hem de sevgi dolu bir cümle kurdu.

ROMANTİK DEĞİLİM AKLIMA GELMİYOR ÇİÇEK ALMAK
İsmail Demirci: İyi bir aşık değilim. Romantik değilim, hiç değilim hem de. Aklıma gelmiyor. Ben de yok yani o! Çiçek almak çok istiyorum, ama aklıma gelmiyor, o inceliği koymamışlar bana...


BENİM İÇİN AŞK HUZURLU BİR EV DEMEK
Benim için aşk huzurlu bir ev demek. Artık Hande'yi Ali'siz, Ali'yi Hande'siz düşünemiyorum. Onlarla olan bütün bağım aşk. Ona doğru şeyleri öğretmem de aşk. Yani o kadın ve benim beraber dünyaya getirdiğimiz oğlum aşk. Çocuğum olduktan sonra aşkla ilgili fikirlerim çok değişti.

