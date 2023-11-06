Işın Karaca hayatımın albümünü çıkardı

Bu büyük eser dinleyicisinin karşısına geçtiğimiz haftalarda çıktı. Dünden bugüne Işın Karaca’nın taşıdığı ve ülkemizde, tüm listeleri zorlayan hit şarkılarının senfonik düzenleme ve kayıtları tek cümle ile “nefes kesici”.

Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu bu albüm için tam üç yıl boyunca çalıştı. Yeniden moda olmaya başlayan senfonik konserlerin sevinçi tarif edilmez ve fakat bu albüm ile konser konseptlerin arasındaki en büyük fark aranjmanların dünya standartlarına göre yazılım ve çalımı bu albümde Türkiye’nin en önemli müzisyenleri yer aldı. Aynı zamanda yazılan 14 şarkının tüm nota partisyonları, klasik müzik, jazz, big band ve pop türlerin öğrenci ve dinleyicilerine ışık gösteren bir yol hikayesi olacaktır.

Işın Karaca; ülkemizde ilk kez bu denli kapsamlı bir pop/senfonik albümü hazırlandı. Seçkin dinleyicilerimiz büyülenmeye hazır olsun. Tıpkı Sting, Chris Botti, George Benson ve George Micheal gibi ölümsüz müzisyenlerin yolunda yürümek büyük bir vizyon ve özveri gerektirdi.

Işın Karaca, şimdiden önümüzdeki bir yıl boyunca hem ülkemizde hem de yurt dışında bulunan senfoni orkestraları ile birlikte konser vermek için turne programına başladı.

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