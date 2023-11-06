  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Işın Karaca hayatımın albümünü çıkardı

Türkiye’de 1980li yıllardan günümüze kadar yapılmış en kapsamlı albüm …The Best In Symphonic Türkiye’nin en güçlü kadın vokallerinden Işın Karaca, 23 yıllık ve 11 albümlük kariyerini gerçek, steril müziğin bütünleşmiş “The Best In Symphonic”, albümü ile taçlandırdı.

Işın Karaca hayatımın albümünü çıkardı

Bu büyük eser dinleyicisinin karşısına geçtiğimiz haftalarda çıktı. Dünden bugüne Işın Karaca’nın taşıdığı ve ülkemizde, tüm listeleri zorlayan hit şarkılarının senfonik düzenleme ve kayıtları tek cümle ile “nefes kesici”. Işın Karaca hayatımın albümünü çıkardı

Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu bu albüm için tam üç yıl boyunca çalıştı. Yeniden moda olmaya başlayan senfonik konserlerin sevinçi tarif edilmez ve fakat bu albüm ile konser konseptlerin arasındaki en büyük fark aranjmanların dünya standartlarına göre yazılım ve çalımı bu albümde Türkiye’nin en önemli müzisyenleri yer aldı. Aynı zamanda yazılan 14 şarkının tüm nota partisyonları, klasik müzik, jazz, big band ve pop türlerin öğrenci ve dinleyicilerine  ışık gösteren bir yol hikayesi olacaktır.

Işın Karaca hayatımın albümünü çıkardı

Işın Karaca; ülkemizde ilk kez bu denli kapsamlı bir pop/senfonik albümü hazırlandı. Seçkin dinleyicilerimiz büyülenmeye hazır olsun. Tıpkı Sting, Chris Botti, George Benson ve George Micheal gibi ölümsüz müzisyenlerin yolunda yürümek büyük bir vizyon ve özveri gerektirdi. 

Işın Karaca, şimdiden önümüzdeki bir yıl boyunca hem ülkemizde hem de yurt dışında bulunan senfoni orkestraları ile birlikte konser vermek için turne programına başladı.   

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli çiftinde flaş gelişme!
  Magazin

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli çiftinde flaş gelişme!

78 yaşındaki oyuncu Zerrin Sümer evlendiğini açıkladı
  Magazin

78 yaşındaki oyuncu Zerrin Sümer evlendiğini açıkladı

Duygularımı belli ederim
  Magazin

Duygularımı belli ederim

Zekeriya Çetin’in ilk romanı “Uzun Zaman Önce” İnkılâp Kitabevi’nden çıktı
  Kültür - Sanat

Zekeriya Çetin’in ilk romanı “Uzun Zaman Önce” İnkılâp Kitabevi’nden çıktı

Sosyetik güzel Derin Mermerci ile Murat Aslan'dan aşk pozu
  Cemiyet

Sosyetik güzel Derin Mermerci ile Murat Aslan'dan aşk pozu

Gonca Vuslateri mutfağa girdi! Yaşadıklarını anlattı!
  Magazin

Gonca Vuslateri mutfağa girdi! Yaşadıklarını anlattı!