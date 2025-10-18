 İntihar ettiği iddia edilen Dilan Polat'tan açıklama!

Uyuşturucu operasyonunda kan ve saç testinde madde kullandığı tespit edilen Dilan Polat'ın in*ihar etmek istediği iddia edildi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlamak için korkuluklara çıkan Polat'ı polis ekipleri ve eşi Engin Polat'ın ikna ederek, kurtardığı söyleniyor.

Engin Polat, ınstagram'dan açıklama yaparak, iddiaları yalanladı.



Dilan Polat da intihar olayının doğru olmadığını söyledi.

