  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan, evlendi

İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan, evlendi. İşte detaylar...

İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan, evlendi

İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan, evlendi. Üç yıldır birlikte olan çift, düğünden karesini paylaştı.

İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan, evlendi
Özdemir Asaf'ın sözlerini yazan Çelikkol, "Öylesine güzel seviyorum ki seni... Öylesine saf. Öylesine temiz. Öylesine derinVe “Öylesine” değil" diye yazdı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Armin van Buuren İstanbul’u büyüledi
  Magazin

Armin van Buuren İstanbul’u büyüledi

Helin Elveren Çarpıntı’daki ilk rolüyle parlıyor!
  Magazin

Helin Elveren Çarpıntı’daki ilk rolüyle parlıyor!

Ara Karanfil’den kış sezonuna hazırlık uyarıları
  Hayatın İçinden

Ara Karanfil’den kış sezonuna hazırlık uyarıları

Cansever müzik piyasasını topa tuttu: Sesi olmayanları zengin ettiniz
  Magazin

Cansever müzik piyasasını topa tuttu: Sesi olmayanları zengin ettiniz

Demet Özdemir defile için Londra'ya gitti
  Magazin

Demet Özdemir defile için Londra'ya gitti

Modacıların gözdesi Petek Dinçöz
  Magazin

Modacıların gözdesi Petek Dinçöz