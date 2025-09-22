İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan, evlendi. Üç yıldır birlikte olan çift, düğünden karesini paylaştı.



Özdemir Asaf'ın sözlerini yazan Çelikkol, "Öylesine güzel seviyorum ki seni... Öylesine saf. Öylesine temiz. Öylesine derinVe “Öylesine” değil" diye yazdı.

