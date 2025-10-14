 House of Humidor, Havana’yı İstanbul’a taşıdı

  • Video Galeri Foto Galeri
House of Humidor, İstanbul’da Küba ruhunu ve zanaatkârlığını yaşatan sofistike bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

11 Ekim Cumartesi günü Sunset İstanbul’da gerçekleşen “Tarde Cubana: Ron y Puro” daveti, puro ve romun ötesinde; kültür, zarafet ve ustalığın buluştuğu özel bir deneyim olarak konuklarını ağırladı.

Havana Club’ın baş harmancısı Osmany Cardentey, ilk kez İstanbul’a gelerek konuklara Küba romu, puro zanaatkârlığı ve Havana kültürünün derin hikâyesini kendi dilinden aktardı.

Sadece 25 seçkin konuğun davet edildiği bu buluşmada, Havana’dan İstanbul’a uzanan bir ustalık ve kültür yolculuğu yaşandı.

Good Life Guide’ın Bir Parçası
House of Humidor, bir puro kulübü değil — “iyi yaşamı” kültür, sanat ve küratörlükle harmanlayan uluslararası bir platform.
Gastronomi, sanat, seyahat, stil ve koleksiyonerlik gibi alanlarda düzenlediği davetlerle, üyelerine yaşamın rafine detaylarını keşfetme fırsatı sunuyor.

Markanın felsefesi, “iyi yaşam bir ayrıcalık değil, bir bilinçtir” anlayışına dayanıyor. House of Humidor, bugüne kadar Paramount Pictures işbirliğinde, Mad Men ve The Godfather temalarıyla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle kültürel küratörlüğünü uluslararası boyuta taşıdı.

Her proje, sinema tarihinin ikonik anlatılarını zarafet, estetik ve deneyimle yeniden yorumladı.

Tarde Cubana: Ron y Puro ise bu yolculuğun yeni bir durağı olarak, Havana’nın ruhunu İstanbul’un rafine enerjisiyle buluşturdu.

Etkinliğe Katılan İsimler Arasında:
Ebru Sera, Cem Bodur (Anker CEO), Derya Toros (Mimar – Kurucu), Levent Veziroğlu (Mimar),

Berna Karaloğlu (PR Danışman), Burak Günbal (Koleksiyoner), Ahmet Yağlıcıoğlu (Eren Perakende CMO),

Emir Kosif (Kosifler Oto), Tolga Balkıç (Pernod Ricard CX Müdürü), Kerem Dündar (Konuşmacı),Duygu Bal (Eski Milli Voleybolcu), Ufuk Kab (Yatırımcı), Seray Kaya (Oyuncu), Begüm Akkaya (Oyuncu), Oğuzhan Şural (WeHealth), Ferruh Karakaşlı (Modacı), Begüm Öztaş ve diğer seçkin davetliler.

House of Humidor Hakkında
House of Humidor, iyi yaşamı küratörlük, kültür ve uluslararası iş birlikleriyle bir araya getiren özel bir platformdur.
Good Life Guide çatısı altında; sanat, gastronomi, stil, seyahat ve koleksiyonerlik gibi alanlarda seçkin içerikler, deneyimler ve davetler üretir.

Her etkinliği, zanaatkârlığın, estetiğin ve zarafetin kesiştiği bir yaşam vizyonunu temsil eder.

Bu vizyonun arkasında, stratejik danışman ve deneyim mimarı Serdar Keskin bulunuyor.

Keskin, House of Humidor’u “iyi yaşamı kutlayan, kültürü sahneye taşıyan uluslararası bir küratörlük alanı” olarak tanımlıyor.

