 Hollywood’ta 500 milyon dolarlık proje! Türk inşaat mühendisine Furkan Demircioğlu’na emanet

Genç İnşaat mühendisi Furkan Demircioğlu Azerbaycan’da başladığı projelerine Holly wood’ta devam ediyor.

Genç mühendis, Azerbaycan’da başladığı uluslararası proje deneyimim şu anda ABD’nin Florida eyaletinde devam ediyor.

“Hollywood Moon Residences”, “777 Palm Residences” ve “YOTEL Orlando” gibi projelerde inşaat direktörülüğünü yürütüyor.

Demircioğlu; “Azerbaycan projesinden sonra, dünya starlarının yaşadığı Hollywood’taki böyle bir proje bir Türk inşaat mühendisi olarak görev aldığım için, hem ülkem hem de kendi adıma çok mutluyum ve gurur duyuyorum.” dedi.

Genç inşaat mühendisinin hedefi, genç mühendislere yurtdışında mentörlük yapmak.

