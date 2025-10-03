 Helin Kandemir’den başrol yorumu

Genç kuşağın başarılı oyuncularından Helin Kandemir, dikey formatta çekilen Yeni Nesil Aile dizisinin Soho House’daki lansmanına katıldı.

Güzelliği ve sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Kandemir, projeyle ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

“Çok sevdiğim insanlar bir araya gelip çok güzel bir emek ortaya koydu. Sektör adına da çok heyecan verici. İlk defa dikey formatta bir iş izleyecek olmak, yeniliklere tanık olmak ve yeni şeyler denemek gerçekten güzel.”



Son olarak İstanbul Ansiklopedisi dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Kandemir, yoğun bir dönemden geçtiğini de vurguladı:

“Bu süreçte çok çalışıyorum. Kendi dizimiz için de sete çıkacağız, çok heyecanlıyız. Şu an mahremiyetini korumak zorunda olduğum bir proje var ama çok güzel bir ekiple çalışıyorum. Anlatasım var ama dizi başlayana kadar gizliliğini korumam gerekiyor.”

Yakında Aytaç Şaşmaz ile birlikte Sevdiğim Sensin dizisinde başrolü paylaşmaya hazırlanan genç oyuncu, başrol sorumluluğu hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

“Rolün büyüğü küçüğü olmaz, hepsi aynı heyecanla ve emekle gerçekleşiyor. Başrol olunca sadece sorumluluğumuz artıyor, daha fazla insana karşı sorumluluk hissediyoruz. Benim için diğer işlerimden çok da farklı değil, her işte aynı hassasiyetle çalışmaya özen gösteriyorum.”

