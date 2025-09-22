 Helin Elveren Çarpıntı’daki ilk rolüyle parlıyor!

Sezonun iddialı yapımlarından Çarpıntı dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle yüksek reyting başarısına imza attı.

Dizide Deniz Çakır’ın kızı Sezin Güneş karakterine hayat veren Elveren , ilk dizi projesinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunculuk eğitimini özel derslerle sürdüren ve kısa bir süre önce Ankara’dan İstanbul’a taşınan Helin Elveren, yalnızca oyunculuk yeteneğiyle değil, aynı zamanda TikTok’ta ürettiği eğlenceli ve lifestyle paylaşımlarıyla da geniş bir beğeni kitlesine sahip. Kısa sürede sosyal medyada kendine güçlü bir yer edinen genç oyuncu, Çarpıntı hayranlarının da favorileri arasında hızla yükseliyor.

