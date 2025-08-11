Hayal Köseoğlu'nun acı günü

Hayal Köseoğlu'nun babası hayatını kaybetti.



Oyuncu, acı haberi sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.



Köseoğlu, "Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu'nun bir senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum konuşacak halim yok, nolur kusurma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler" dedi.

