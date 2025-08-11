  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hayal Köseoğlu'nun acı günü

Hayal Köseoğlu'nun acı günü

Hayal Köseoğlu'nun acı günü

Hayal Köseoğlu'nun babası hayatını kaybetti.

Hayal Köseoğlu'nun acı günü
Oyuncu, acı haberi sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

Hayal Köseoğlu'nun acı günü
Köseoğlu, "Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu'nun bir senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum konuşacak halim yok, nolur kusurma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler" dedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Serhat Kılıç'ın dizi heyecanı
  Magazin

Serhat Kılıç'ın dizi heyecanı

Bakım tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya aday
  Hayatın İçinden

Bakım tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya aday

Yazın son ışıltısı, sonbaharın ilk rüyası
  Hayatın İçinden

Yazın son ışıltısı, sonbaharın ilk rüyası

Nevşehir'de Ebru Yaşar izdihamı
  Magazin

Nevşehir'de Ebru Yaşar izdihamı

Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak'tan annesinin duygusal paylaşım yaptı
  Gündem

Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak'tan annesinin duygusal paylaşım yaptı

Yıldız Tilbe şarkısına Işın Karaca yorumu
  Magazin

Yıldız Tilbe şarkısına Işın Karaca yorumu