  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hasan Can Kaya ile fenomen program Konuşanlar Disney+'ta

Hasan Can Kaya ile fenomen program Konuşanlar Disney+'ta

Hasan Can Kaya ile fenomen program Konuşanlar Disney+'ta

Türkiye’nin favori talk show’u Konuşanlar, yeni bölümleriyle artık sadece Disney+’ta izlenebilecek.

 Hasan Can Kaya ile fenomen program Konuşanlar Disney+'ta

Yıllardır büyük ilgi gören programın yeni bölümleri, Hasan Can Kaya’nın kendine has üslubuyla izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatmaya devam edecek.

Hasan Can Kaya ile fenomen program Konuşanlar Disney+'ta

Fenomen talk show formatı ‘Konuşanlar’ın yeni bölümleri artık yalnızca Disney+’ta yayınlanacak. Hasan Can Kaya’nın eğlenceli soru ve yorumlarıyla öne çıkan program, izleyicilerine keyifli anlar yaşatmayı sürdürecek. Hasan Can Kaya ile Konuşanlar’ın yeni bölümleri çok yakında sadece Disney+’ta!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kaan Urgancıoğlu, Deniz Kaplumbağası Koruma çalışmalarının 20'nci yılında WWF-Türkiye Doğa Elçisi oldu
  Gündem

Kaan Urgancıoğlu, Deniz Kaplumbağası Koruma çalışmalarının 20'nci yılında WWF-Türkiye Doğa Elçisi oldu

Ödül Uğur Belenk’in oldu
  Magazin

Ödül Uğur Belenk’in oldu

Özge Borak üniversiteyi kazandı
  Magazin

Özge Borak üniversiteyi kazandı

Mabel Matiz’den Antalya’da unutulmaz gece!
  Magazin

Mabel Matiz’den Antalya’da unutulmaz gece!

Vücut Tipinize En Uygun Keten Gömlekler
  Hayatın İçinden

Vücut Tipinize En Uygun Keten Gömlekler

Ece Mumay global arenaya adım attı
  Magazin

Ece Mumay global arenaya adım attı