 Hasan Can Kaya ile fenomen program Konuşanlar Disney+'ta

Fenomen talk show formatı ‘Konuşanlar’ın yeni bölümleri artık yalnızca Disney+’ta yayınlanacak. Hasan Can Kaya’nın eğlenceli soru ve yorumlarıyla öne çıkan program, izleyicilerine keyifli anlar yaşatmayı sürdürecek. Hasan Can Kaya ile Konuşanlar’ın yeni bölümleri çok yakında sadece Disney+’ta!

