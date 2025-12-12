  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Harika Uygur’dan oyuncular için global başarı rehberi

Harika Uygur’dan oyuncular için global başarı rehberi

Harika Uygur’dan oyuncular için global başarı rehberi

CSA üyesi ve ödüllü cast direktörü Harika Uygur, dünya çapında tanınan oyuncu koçu Makis Gazis ile birlikte dikkat çekici bir masterclass etkinliğine imza atıyor.

 Harika Uygur’dan oyuncular için global başarı rehberi

Uluslararası arenada görünür olmak isteyen oyuncular için hazırlanan bu özel program, “Kendini Tanıtma ve Uluslararası Seçmelerde Görünürlük Sanatı” başlığıyla 16 Aralık Salı günü Atlas 1948 Sinemasında gerçekleştirilecek.

 Harika Uygur’dan oyuncular için global başarı rehberi

Dünya çapında tanınmak isteyen ancak bunun yolunu bilmeyen tüm oyuncular için bir ilk niteliği taşıyan etkinlikte, Makis Gazis kendi deneyimlerini ve uluslararası platformlarda başarıya ulaşmanın yöntemlerini aktaracak.

 Harika Uygur’dan oyuncular için global başarı rehberi

Harika Uygur ise oyuncuların seçme süreçlerinde nasıl parlayabileceklerine dair önemli bilgiler paylaşacak.

 Harika Uygur’dan oyuncular için global başarı rehberi

Sektörde fark yaratmak ve global arenada yer edinmek isteyen oyuncuların kaçırmaması gereken bu özel masterclass, sınırlı kontenjanla düzenleniyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı
  Magazin

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu
  Gündem

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap
  Gündem

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz
  Hayatın İçinden

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı
  Cemiyet

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti
  Cemiyet

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti