SnobMagazin.com

Hande Yener Kıbrıs’a bayramı yaşattı!

Türk pop müziğinin tartışmasız kraliçesi 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Kıbrıslı sevenleri ile sahnede taçlandırdı. Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için bir araya gelen binlerce Kıbrıslı klasikleşen Hande Yener hitleri ile unutulmaz bir gece yaşadı.

Kıbrıs Girne’de gerçekleşen konsere özel hazırlanan kostümüyle çıkan pop müziğin kraliçesi, yine özgün tarzını şıklıkla buluşturarak farkını ortaya koydu. Siyah ceketi, pembe gözlükleri, dikkat çeken aksesuarları ve saçından makyajına kadar her detayıyla Yener bu kez Kıbrıs semalarında ışıldadı.

ZAFER BAYRAMI’NA KIRMIZI ÇOK YAKIŞIYOR!
Diskografisinin en nadide eserlerini Zafer Bayramı sahnesi için seslendiren Yener ile bayram coşkusu doruğa ulaştı. Zafer Bayramı’na özel en sevilen şarkılarından “Kırmızı”yı Türk Bayraklarını dalgalandırarak seslendiren Hande Yener’e binlerce Kıbrıslı avaz avaz eşlik etti.

Hande Yener’in Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgi, özlem ve minnetle andığı dakikalarda salonda alkış rekoru kırıldı. Yener bu tarihi geceyi “30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk’e bizlere Cumhuriyeti armağan ettiği için ve onun kurduğu bu ülkede gururla yaşadığımız her gün için sonsuz minnetlerimi sunuyorum.” sözleriyle kutladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
