 Hande Erçel ile Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı dizisi sete çıktı!

Yeni sezonda O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Güney Kore’nin reyting rekortmeni dizisi Queen of Tears'ın Türk uyarlaması Aşk ve Gözyaşı için geri sayım başladı.

Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı dizide, ikili setten gelen klaket pozu ile hayranlarının karşısına çıktı.

İstanbul’da başlayan çekimler, Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yapımın heyecanını iyice artırdı.

Senaryosunu Dilara Pamuk’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden’in oturduğu dizinin ilk set gününden gelen kareler büyük beğeni topladı.

İzleyicileri aşkın ve dramın en çarpıcı haliyle buluşturacak olan Aşk ve Gözyaşı, yeni sezona damgasını vurmak için gün sayıyor.

