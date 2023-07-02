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Hande Erçel'den bikinili pozlar

Sevgilisi Hakan Sabancı ile tatilde olan Hande Erçel'den yeni pozlar geldi. İşte haberin detayları...

Hande Erçel'den bikinili pozlar

Sevgilisi Hakan Sabancı ile tatilde olan Hande Erçel'den yeni pozlar geldi.

Hande Erçel'den bikinili pozlar
Oyuncu, Portofino'dan pozlarını yayınladı.

Hande Erçel'den bikinili pozlar
Tekne keyfi yapan Erçel, bikinili çektirdiği kareleri paylaştı.

Hande Erçel'den bikinili pozlar
Oyuncu, arkadaşı Mihre Mutlu ile güneşlendiği anı da yayınladı.

 Hande Erçel'den bikinili pozlar

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