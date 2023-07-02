 Hande Erçel'den bikinili pozlar

Sevgilisi Hakan Sabancı ile tatilde olan Hande Erçel'den yeni pozlar geldi.



Oyuncu, Portofino'dan pozlarını yayınladı.



Tekne keyfi yapan Erçel, bikinili çektirdiği kareleri paylaştı.



Oyuncu, arkadaşı Mihre Mutlu ile güneşlendiği anı da yayınladı.

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