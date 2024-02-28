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SnobMagazin.com

Hamburger’i bir de Masterchef Şampiyonu’nun elinden yiyin

Kahveden kruvasana, Lübnan mutfağından noodle’a 13 markayı tek çatı altında toplayan Together Food Hall’de yer alan White Burger, misafirlerine gerçek burger lezzetini tatma şansı sunuyor. Masterchef Türkiye 2020 Şampiyonu Serhat Doğramacı’nın kurduğu ve özgün reçeteleriyle menüyü oluşturduğu White Burger’de ekmekten soslara her şey katkı maddesiz.

Hamburger’i bir de Masterchef Şampiyonu’nun elinden yiyin

Ataşehir Watergarden AVM’ye bulunan Together Food Hall, aynı çatı altına topladığı 13 farklı markayla herkese zevkine uygun, keyifli bir yemek yeme imkânı sunuyor. Yeme-içme ve eğlence alışkanlığını değiştiren yepyeni bir konsepti sektöre kazandıran Together Food Hall’de yer alan önemli lezzetlerden biri de White Burger. Ekranların sevilen yarışması Masterchef Türkiye’de 2020 şampiyonluğunu alan Serhat Doğramacı’nın kurup kendine özgü reçetelerinden menüsünü oluşturduğu White Burger by Serhat Doğramacı, lezzetle kaliteyi ve mükemmel sunumu bir araya getiriyor. Beyazın temizliğini ve saflığını yansıtan bir konsepte sahip atmosferiyle dikkat çeken marka, misafirlerine “her ısırıkta beyaz kadar saf bir deneyim sunmayı” hedefliyor.

Hamburger’i bir de Masterchef Şampiyonu’nun elinden yiyin

Ekmekten soslara katkı maddesiz üretim

Tüm ürünlerinde benimsenen lezzet ve kalite standartları gereği yalnızca belirli ırklara ait ve özenle seçilen etler kullanıldığı gibi ekmekten soslara kadar her şey White Burger tarafından katkı maddesiz ve günlük olarak üretiliyor. Önceliğin insan sağlığı olduğu bir anlayışla ISO22000 kalite standartlarında üretim yapılarak, yalnızca helal sertifikalı ve güvenilirliği yetkili kuruluşlarca ispatlanmış, Türkiye’nin en büyük kurumsal et tedarikçileriyle çalışılıyor.

Hamburger’i bir de Masterchef Şampiyonu’nun elinden yiyin

Together Food Hall’de yer alan White Burger’da, Amerika ve Almanya gibi ülkelerde çalışarak dünya mutfağını ve kültürünü yakından tanıma şansı bulan, 10 yıllık sektör hayatına 15 uluslararası madalya sığdıran şef Doğramacı’nın yarattığı burger’ları deneyimlerken, gerçek hamburger lezzetinin farkına varacaksınız.

Adres: Watergarden Ataşehir AVM Havuz Katı
Telefon: 0216 208 45 10

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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