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Hakan Sabancı ile sevgili olan Hande Erçel: Mesela mutluysam...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakan Sabancı ile sevgili olan oyuncudan, itiraflar geldi.

Hakan Sabancı ile sevgili olan Hande Erçel: Mesela mutluysam...

Hande Erçel, Based İstanbul'a konuştu. Oyuncu Hande Erçel, mesleğiyle ilgili konuştu: "Binlerce insanın önünde, ekran önünde performans sergilemek, işin için çoğu zaman özel hayatından vazgeçmek, beğenilmemeyi, eleştirilmeyi göze almak buna rağmen günlerini gecelerini o performansa, o işe harcamak cesaret gerektiren bir durum."

Hakan Sabancı ile sevgili olan Hande Erçel: Mesela mutluysam...
"Hissettiğim gibi görünürüm. Mesela mutluysam herkes anlar çünkü kendimde başka bir parlaklık hissederim ve bu enerjiyi yayarım."

Uyandığımda kendimi iyi hissetmiyorsam adaçayı yakarım evimin, bulunduğum yerin enerjisini temizlediğine inanırım ve hep de iyi gelir ruhuma."

Hakan Sabancı ile sevgili olan Hande Erçel: Mesela mutluysam...
"HATA YAPMAKTAN KORKMAM"
- Çok gözü kara biriyimdir. Sonuçları sadece kendi hayatımı etkileyecek hataları yapmaktan korkmam. İnandığım ve içime sinen her durum, hata dahi olsa sonucuna katlanırım ve pişmanlık duymam.

Hakan Sabancı ile sevgili olan Hande Erçel: Mesela mutluysam...
"KOLAY BEĞENMEM"
- İşimdeki mükemmeliyetçiliğim kendimi daha çok hırpalamama neden oluyor. Kolay beğenmiyor, içime sindiremiyorum. Her zaman daha iyisini yapabileceğime dair olan o his bazen yaptığım işteki güzelliği ya da gelişimimi görmeme bile engel oluyor.


"İş hayatımda kendim için her şeyi daha zorlaştıran bu tavrım, özel hayatımda tam tersi; hep olanla memnun olan bir tavır içindeyim."


"Mükemmel olmayan plansız getirilerin güzelliğinden daha da etkileniyorum son zamanlarda."

 

 

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