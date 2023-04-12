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Hadise yeni şarkısı Feryat öncesi takipçilerine seslendi

Ünlü şarkıcı Hadise, cuma günü müzikseverlerle buluşturacağı yeni şarkı 'Feryat' öncesi sosyal medyadan takipçilerine seslendi. İşte detaylar...

Hadise yeni şarkısı Feryat öncesi takipçilerine seslendi

Hadise, cuma günü yayınlayacağı yeni şarkısı 'Feryat' ile ilgili düşüncelerini yazdı.

Hadise yeni şarkısı Feryat öncesi takipçilerine seslendi
Geçtiğimiz hafta küvet pozuyla single'ını tanıtan şarkıcı, takipçilerine seslendi.

Hadise yeni şarkısı Feryat öncesi takipçilerine seslendi
Hadise, "Bu şarkıya kadar sessiz bir feryattı benimki, duyanın anlamadığı, anlayacak olanın duymadığı... Kaç kere inandım, kaç kere yanıldım. Ölmek istedim, ölsün istedim. Kalbimi yerimden söküp atmak istedim. Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup bağıra, çağıra feryat etmek istedim. Dinlediğim ilk anda bu şarkının başta benim ve sessiz çığlıkları olan herkesin sesli feryadı olsun istedim. Feryat işte tüm bu hislerle okyanusa açılmayı hayal edip, hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesini anlatıyor. 14 Nisan Cuma günü sizinle..." dedi.

Hadise yeni şarkısı Feryat öncesi takipçilerine seslendi

 

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