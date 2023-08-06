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Hadise rekor kırdı

Hadise, Bodrum Antik Tiyatro'da bilet satış rekorları kırılan konserinde kombiniyle dikkat çekti. İşte detaylar...

Hadise rekor kırdı

Hadise'nin Kuşadası konserinde hayranları saatler öncesinde kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.

Hadise rekor kırdı

Türk pop müziğine damga vuran Hadise, Bodrum Antik Tiyatro'da bilet satış rekorları kırılan, merdivenlerinin bile satıldığı konseri sonrası 5 Ağustos'ta KuşadasıAltın Güvercin Amfi Tiyatro Açıkhava Sahnesi'nde sevenleri ile buluştu.

Hadise rekor kırdı

Büyük izdihamın yaşandığı, kapılarda uzun kuyruklarin oluştuğu konserde Hadise, Valentino imzalı kıyafetiyle nefesleri kesti.

Hadise rekor kırdı

Eşsiz performansıyla muhteşem bir müzik şölenine 6 dansçısıyla imza atan Hadise, konserlerinde rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Hadise rekor kırdı
Şarkıcı, kombiniyle damga vurdu.

Hadise rekor kırdı
Hadise'nin kombini sosyal medyada da gündem oldu.

Hadise rekor kırdı

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