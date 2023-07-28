Hadise'nin sahnesinde kafa karıştan olay  

Hadise, yaz konserlerine devam ediyor.



Geçtiğimiz gece Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan Hadise, eşsiz performansıyla muhteşem bir müzik şölenine imzasını attı.

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Hadise GCDS markasından bir elbise giydi.

3 saate yakın sahnede kalan Hadise konserinde Murda sürprizi yaşandı. İkili birlikte yayınladıkları düetleri seslendirdiler. Adları aşk dedikodusuna karışan ikilinin, samimi dansı dikkat çekti.

Hadise, şarkıları ve güzelliği ile izleyenleri kendine bir kez daha hayran bıraktı.

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