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Hadise'nin sahnesinde kafa karıştan olay  

Hadise'nin sahnesinde kafa karıştan olay... İşte detaylar...

Hadise'nin sahnesinde kafa karıştan olay  

Hadise, yaz konserlerine devam ediyor.

Hadise'nin sahnesinde kafa karıştan olay  
Geçtiğimiz gece Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan Hadise, eşsiz performansıyla muhteşem bir müzik şölenine imzasını attı.

Hadise'nin sahnesinde kafa karıştan olay  

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Hadise GCDS markasından bir elbise giydi.

Hadise'nin sahnesinde kafa karıştan olay  

3 saate yakın sahnede kalan Hadise konserinde Murda sürprizi yaşandı. İkili birlikte yayınladıkları düetleri seslendirdiler. Adları aşk dedikodusuna karışan ikilinin, samimi dansı dikkat çekti.

Hadise'nin sahnesinde kafa karıştan olay  

Hadise, şarkıları ve güzelliği ile izleyenleri kendine bir kez daha hayran bıraktı.

Hadise'nin sahnesinde kafa karıştan olay  

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