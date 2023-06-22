'Cappy Yaşam Dolu' kampanyasının ilk sürprizi, Kanyon Alışveriş Merkezi’nin önünde gerçekleşen Hadise konseri oldu.

Öğle saatinde alışveriş merkezinde olan insanların karşısına beklenmedik bir şekilde çıkan Hadise, “Hiç beklemiyordunuz değil mi? Burda olmak çok güzel arkadaşlar, sanırım ilk kez Türkiye’de böyle bir şey yapılıyor. Biliyorsunuz sürprizler deyince akla ben gelirim ! Bu güzel deneyimi beraber yaşadığımız için çok mutluyum" dedi.

Şarkıcının TIR'ın içinden çıkması hayranlarını şaşırttı.

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