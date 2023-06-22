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Hadise izleyicileri şok etti! Seyirciler şaşkına döndü!

Hadise, Kanyon'daki konserinde TIR'ın içinden çıkınca seyirciler şok oldu. İşte detaylar...

Hadise izleyicileri şok etti! Seyirciler şaşkına döndü!

'Cappy Yaşam Dolu' kampanyasının ilk sürprizi, Kanyon Alışveriş Merkezi’nin önünde gerçekleşen Hadise konseri oldu.

 Hadise izleyicileri şok etti! Seyirciler şaşkına döndü!

Öğle saatinde alışveriş merkezinde olan insanların karşısına beklenmedik bir şekilde çıkan Hadise, “Hiç beklemiyordunuz değil mi? Burda olmak çok güzel arkadaşlar, sanırım ilk kez Türkiye’de böyle bir şey yapılıyor. Biliyorsunuz sürprizler deyince akla ben gelirim ! Bu güzel deneyimi beraber yaşadığımız için çok mutluyum" dedi.

 Hadise izleyicileri şok etti! Seyirciler şaşkına döndü!

Şarkıcının TIR'ın içinden çıkması hayranlarını şaşırttı.

Hadise izleyicileri şok etti! Seyirciler şaşkına döndü!

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