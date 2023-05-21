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Hadise'den sevenlerini üzen haber! Bakın sahneye çıktı?

Hadise, üst üste iki konser verdi. Serumla sahneye çıkan şarkıcı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Hadise'den sevenlerini üzen haber! Bakın sahneye çıktı?

Hadise, Kıbrıs’ta bulunan Chamada Prestige Otel’de sahne aldı.

 Hadise'den sevenlerini üzen haber! Bakın sahneye çıktı?

Gündüz yağan yağmura rağmen alanı dolduran yüzlerce sevenine unutulmaz bir Kıbrıs akşamı yaşatan Hadise, sahne şovları ile kendisini dinlemeye gelen tatilcileri adeta büyüledi.

Hadise'den sevenlerini üzen haber! Bakın sahneye çıktı?
Bir gün önce İstanbul’da konser verdiğini belirten Hadise, "Dün çok güzel bir konsere imza attık. Gece eve gittim. Ve uyudum. Sabah kalktım. Boynum tutulmuş. Hastayım serum yedim. Doktorum geldi. Boynumu açtı. Kıbrıs’a gelince de serum yedim. Serum sayesinde ayaktayım ve sizlerle beraberim” diyerek nazara geldiğini söyledi.

Hadise'den sevenlerini üzen haber! Bakın sahneye çıktı?
Kıyafetleri ve sahnede yaptığı dansları sürekli olay olan Hadise’nin her konserinde yanında olan erkek dansçılar yerine, bu konserinde kadın dansçılara yer vermesi de izleyenlerin gözünden kaçmadı.

Hadise'den sevenlerini üzen haber! Bakın sahneye çıktı?
Şarkıcı, kombiniyle yine damga vurdu.

Hadise'den sevenlerini üzen haber! Bakın sahneye çıktı?

 

 

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