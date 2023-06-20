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Hadise'den konuşulan kombin

Sahne kıyafetleriyle sık sık gündem olan Hadise, yine konuşulan bir kombin tercih etti. İşte detaylar...

Hadise'den konuşulan kombin

Hadise, yaza hızlı giriş yaptı.

Hadise'den konuşulan kombin
Konserden konsere koşan, her konserinde kusursuz bir sahne performansı sergileyen Hadise, şarkıları ve güzelliği ile Uluslararası Bergama Kermesi’nde büyük bir coşku ile karşılandı.

Hadise'den konuşulan kombin

İki saate yakın sahnede kalan Hadise, The Attico kırmızı minik etek ve kot ceket giydi.

Hadise'den konuşulan kombin
Listelerin zirvesine yerleşen son hiti ‘Feryat’ ile şarkısı ile konserine başlayan Hadise; ‘Farkımız Var’, ‘Şampiyon’, ‘Nerdesin Aşkım’, ‘Sıfır Tolerans’, ‘Deli Oğlan’, 'Prenses' gibi hit şarkılarını söyleyerek, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir performansa imza attı.

Hadise'den konuşulan kombin

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