Hadise'den evlilik itirafı  

Hadise, Bakü Kongre Merkezi'nde sahne aldı. Şarkıcıyı, 4 bin kişi izledi.

Mayıs 2022'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle Mehmet Dinçerler ile evlenen ancak beş ay sonra boşanan Hadise, "Ben o işi (evliliği) beceremedim ama sonsuz aşka yine de inanıyorum arkadaşlar" dedi. Hadise, son dönemde Murda ile çıkan aşk iddialarını da yalanlamıştı.

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