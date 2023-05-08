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Hadise'den evlilik itirafı  

Ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler'den olaylı bir şekilde boşanan Hadise, biten evliliği hakkında konuştu. İşte haberin detayları...

Hadise'den evlilik itirafı  

Hadise, Bakü Kongre Merkezi'nde sahne aldı. Şarkıcıyı, 4 bin kişi izledi.

Hadise'den evlilik itirafı  

Mayıs 2022'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle Mehmet Dinçerler ile evlenen ancak beş ay sonra boşanan Hadise, "Ben o işi (evliliği) beceremedim ama sonsuz aşka yine de inanıyorum arkadaşlar" dedi. Hadise, son dönemde Murda ile çıkan aşk iddialarını da yalanlamıştı.

Hadise'den evlilik itirafı  

 

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