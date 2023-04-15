Hadise, Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenen En 2022 Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülüne layık gördü.



Şarkıcı, "Gençlerden bu kadar değerli bir ödül almak beni bir kadın olarak çok mutlu etti. Hayatımızda güzel şeylerde oluyor" dedi. Geçtiğimiz günlerde Hatay'da depremzede çocuklarla olan Hadise, "Çok enteresan bir tecrübe oldu benim için. Çocukların güler yüzlü olması beni çok mutlu etti. Onlarla o kadar güzel vakit geçirdim ki bunu anlatamam. Bunu orada yaşamak lazım. Bunu tekrarlayacağız. Belki yanıma bir gitarcı arkadaşımı alacağım. Böyle ortaya oturup mikrofonsuz bir şekilde, onlara bir kaç şarkı söylemek istiyorum. O çocukların yüzleri gülüyor ya, o inanılmaz bir duygu" diye konuştu.



"BENİM ÜZERİMDEN KİMSE PRİM YAPMASIN"

Yeni şarkısı Feryat'ın sözleri ile ilgili de konuşan Hadie, "Şarkılarım aslında hep anlamlı. Klibiyle, fotoğraflarıyla ve şarkının sözleriyle bir hikaye vermeye çalışıyorum. Kendi yaşadığım ve başkalarının yaşadığı şeyler hep bana bir ilham oluyor" dedi.

Gazetecilerin, "Şarkının sözleri içerisinde, 'Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup bağıra, çağıra feryat etmek istedim" sözlerine istinaden, "Bugünde eski eşiniz Mehmet Dinçerler Deniz kıyısından fotoğraf paylaştı. 'Hadise üzerinden prim yapıyor' yorumları yapılınca paylaşımını sildi. Bununla ilgili neler söyleyecek siniz? sorusuna Hadise, "Benim için kapanan bir konunun gündem olması, enteresan. Anlıyorum magazin. Ama benim yorum yapacağım bir konu değil. Hadise üzerinden kimse prim yapmasın" diyerek konuyu kapattı. Çift, dört ay evli kaldıktan sonra Ekim 2022'de boşanmıştı. Çift, Çırağan Sarayı'nda evlenmişti.

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