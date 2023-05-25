Hadise'den büyük rekor

Her dönem başarıları ile Türk pop müziğinin başını çeken grubun içinde yer alan Hadise yine bir ilke imza attı. Sahne performansı ve şarkıları ile fark yaratan Türk pop müziğinin en güçlü kadın temsilcilerinden Hadise, Spotify Türkiye'de Mayıs ayında bir rekora imza attı.

Hadise, Spotify Türkiye en çok dinlenen ilk 50 şarkı listesinde, 2023 yılı içinde yayımladığı son hiti Feryat ve Murda düeti Sen Dönene Kadar'la yer aldı. Böylece Spotify'da ilk 50'de iki şarkısı ile bu dönemde yer alan tek kadın şarkıcı oldu.

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