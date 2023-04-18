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Hadise'den bir başarı daha

Hadise, 14 Nisan 2023'te çıkardığı Feryat şarkısıyla rekorlar kırmaya devam ediyor. İşte haberin detayları...

Hadise'den bir başarı daha

Hadise, kısa süre önce Pasaj Müzik etiketiyle yayımladığı Feryat ile dijital müzik listeleirnde zirveye yerleşmişti.

 Hadise'den bir başarı daha

Şarkıcı, hayranları tarafından büyük övgü dolu sözlerle karşılanan yeni teklisi 'Feryat' vide klibide YouTube trendlere 1 numara yerleşerek açılışı rekorla yaptı.

Hadise'den bir başarı daha

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