 Hadise'den bir başarı daha

Hadise, kısa süre önce Pasaj Müzik etiketiyle yayımladığı Feryat ile dijital müzik listeleirnde zirveye yerleşmişti.

Şarkıcı, hayranları tarafından büyük övgü dolu sözlerle karşılanan yeni teklisi 'Feryat' vide klibide YouTube trendlere 1 numara yerleşerek açılışı rekorla yaptı.

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