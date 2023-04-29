Hadise boşanmadan sonra bakın nereye gidiyor?

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Hadise, 'Feryat' eserinin başarısını kutlamak için tatile gidiyor.

Mehmet Dinçerler'le boşanma sonrası inzivaya da çekilmek isteyen şarkıcı, rotayı Küba'ya çevirdi.

Tarihi yerleri sevdiğini dile getiren Hadise, haziran ayında 15 günlüğüne ülkede kafa dinleyecek.

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