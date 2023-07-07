Hadise bikinili fotoğrafını paylaştı! O detay dikkat çekti!

Hadise, iki gün önce hayata geçen Instagram bağlantılı çalışan Twitter'a rakip olan Threads uygulamasına üye oldu. Şarkıcı, platformda bikinili fotoğrafını paylaştı.



Fit fiziğiyle dikkat çeken Hadise'nin zayıfladığı görüldü.



Şarkıcıya kısa sürede yüzlerce mesaj geldi.

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