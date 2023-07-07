  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hadise bikinili fotoğrafını paylaştı! O detay dikkat çekti!

Hadise, bağlantılı çalışan Twitter'a rakip olan Threads uygulamasından bikinili fotoğrafını paylaştı. İşte detaylar...

Hadise bikinili fotoğrafını paylaştı! O detay dikkat çekti!

Hadise, iki gün önce hayata geçen Instagram bağlantılı çalışan Twitter'a rakip olan Threads uygulamasına üye oldu. Şarkıcı, platformda bikinili fotoğrafını paylaştı.

Hadise bikinili fotoğrafını paylaştı! O detay dikkat çekti!
Fit fiziğiyle dikkat çeken Hadise'nin zayıfladığı görüldü.


Şarkıcıya kısa sürede yüzlerce mesaj geldi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hadise'den konuşulan kombin
  Magazin

Hadise'den konuşulan kombin

Ünlü şarkıcı Hadise dövmelerini gösterdi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Hadise dövmelerini gösterdi

Hadise'ye takipçisinden şok mesaj  
  Magazin

Hadise'ye takipçisinden şok mesaj  

Hadise'ye plajda önlem!
  Magazin

Hadise'ye plajda önlem!

Hadise izleyicileri şok etti! Seyirciler şaşkına döndü!
  Magazin

Hadise izleyicileri şok etti! Seyirciler şaşkına döndü!

Hadise'den konuşulan kombin
  Magazin

Hadise'den konuşulan kombin