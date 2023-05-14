 Hadise adının aşk dedikodusuna karıştığı Murda ile görüntülendi!

Hadise, adının aşk dedikodusuna karıştığı Murda ile birlikte Yeniköy'deki Fiko Ocakbaşı'ndan çıkarken görüntülendi.

Gazetecilerin, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı ve aynısından Murda'da da olan saat paylaşımı ile ilgili soruları yanıtlamadı.

Hızlı adımlar ile birlikte arabasına doğru yürüyen şarkıcı, yine geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl'ın "Hadise şarkıcı olmamı istemiyordu" cümleleri hakkında da konuşmadı. Ardından aracına bindi ve oradan ayrıldı.

Hadise'nin gitmesi ile birlikte hızlıca arabasına binen Murda, daha sonra gazetecilerin pahalı saati sorması ile birlikte VIP arabasının kapısını açarak, "Güzel değil mi saat bro? Beğendin mi saati? Bence çok güzel. Senin de takma hevesin geliyor değil mi" diyerek yanıt verdi. Daha sonra aracına dönen Murda, "Benim yakın dostum kendisi bro" dedi ve aracıyla oradan ayrıldı.

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