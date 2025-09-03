Güzide Duran isyan etti! Boşanmak istiyorum

Adnan Aksoy ile boşanma aşamasındayken Fikret Orman ile aşkını ilan eden Güzide Duran isyan etti.



Aksoy'a sitem eden Duran, "Adeta zorla tutulmaya çalışıyorum. Boşanmak istiyorum, boşanamıyorum" dedi.



Model, "Adeta esir kalmam için her şeyin yapıldığı bir boşanma davasına sıkışmış durumdayım" diye yazdı.

